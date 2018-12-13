業者開發環保餐具 期消費者「食」在安心

2018-12-13 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕食安問題越來越受消費者關注，民眾不僅注意購買的食物來源外，也相當重視餐具的使用安全性，為了幫民眾健康把關，位在台中霧峰區的集泉塑膠公司研發出一款環保材質的「Tritan™-共聚聚酯環保容器」，強調使用後可回收、低碳省能源及環保低毒的產品亮點，希望讓大人、小孩能夠吃得「食」在安心。

為了宣導環保容器的使用，業者今天也在台中工業區的塑膠中心高分子醫材大樓舉辦「安全食品容器新材質研討會」，邀請高雄醫學大學公共衛生學系教授吳明蒼等專家，進行講座交流。

集泉塑膠公司董事長詹景忠強調，環保容器是食品安全的相關重點，而回收塑料也是近年來熱門討論的綠色議題，未來更會積極捍衛消費者權益，研發更多高品質的環保產品，同時為地球環境盡一份心力。

而該款Tritan™-共聚聚酯環保容器，係透過財團法人塑膠工業技術發展中心的輔導，耗費將近一年時間檢測、改善，順利通過多項食品容器安全檢驗項目，相較於其他傳統容器如瓷盤、不繡鋼盤，具有高度安全性，同時容器也具有耐摔、耐磨耗的優點。

郭姓食品技師認為，食安問題已經不只是食材新鮮與否，還必須考量烹飪餐具的正確使用，因為市面上的餐具有的根本不耐高溫，甚至低劣餐具還會因為溫度太高而產生毒素，不慎被民眾吃進肚子裡，造成更大的身體危害，所以環保餐具的生產以及如何正確使用，正是未來的消費者所關心的議題。

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