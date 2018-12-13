國10延伸六龜最快2027年完工 地方盼加速進程

2018-12-13 12:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為解決台28線美濃中壇段長年塞車問題，立委邱議瑩與李昆澤推動「國道10號里港交流道至新威大橋」新闢道路工程，預計最快2027年完工通車，今天上午公路總局在美濃召開說明會，地方盼加速進程，早日闢建這條攸關民生、觀光及農產運銷便利的新道路。

公路總局指出，目前已規劃A、B兩方案，都是自國道10號里港交流道匝道末端開始，路線往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，A方案利用台28線靠山側路廊布設，採隧道方式穿越山嶺銜接六龜新威大橋。

B方案則是從土庫堤防北側廊帶經市道181線後轉往東北，在荖濃溪岸布設高架橋樑，一樣銜接新威大橋，此方案可避免新闢道路徵收大量農田及影響生態，造價也相對較便宜。邱議瑩說，依她個人的見解，B方案可以免去環評等複雜困擾，相對建設期程也能加速。

今天說明會上，多位民眾表達看法，直指這條新闢道路從2011年規劃迄今仍無定案，依公路總局的規劃，最快也要2027才能完工，一條路要等16年，實在太久了；對此，公路總局表示，地方的聲音他們會納入評估，只要確定興建方案後，即可推動後續作業，讓新闢道路工程能儘早完工通行。

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