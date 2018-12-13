錢都收了才說信用卡有問題 樂桃逕自取消機票旅客氣炸

2018-12-13 12:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕錢都收了才說信用卡有問題，樂桃取消機票旅客氣炸！

桃園市藍姓讀者向本報投訴，表示自己今年10月底於日本廉價航空「樂桃航空」官網，訂了2張飛往沖繩的機票，並於11月份完成信用卡繳費，不料昨天卻收到樂桃以「信用卡有問題」取消訂單，旅客質疑「都已經拿到錢，怎麼可能是信用卡有問題？」不料致電樂桃客服，對方僅以「內部系統資訊無法告知」，還擺出一副「我退你錢就是了的態度」，不滿樂桃舉動相當誇張，氣得向本報投訴。

對此，樂桃公司的台灣客服表示，有關消費糾紛問題須由日本總公司回覆，截稿前還沒收到樂桃回應。

藍姓讀者說，今年10月27日他在樂桃官網訂購2張飛往沖繩的機票約5千多元，當下使用自己的信用卡刷卡後也取得收據與訂單編號，11月份收到信用卡公司玉山銀行的請款也已繳費完成，不過昨天卻突然收到樂桃寄的取消機票通知，表示因信用卡問題所以取消該次機票。

藍姓讀者對此相當不滿，質疑航空公司都已經拿到錢，怎麼可能是信用卡有問題？不料去電客服詢問信用卡的問題是什麼，客服都是以「公司內部系統資訊無法告知」，卻也解釋不出問題在哪就自行將機票取消，然後擺出一副「我退你錢就是了、你也拿我沒辦法」的態度。

更讓藍姓讀者不滿的是，客服態度不佳就算，還說了句「如果我是你，我會趕快去刷另一張機票」，讓藍姓旅客覺得自己被消遣，並提到，因為行程已定讓他又花了8千多元改買機票，衍生的費用誰來擔？且樂桃僅以寄信通知，萬一都沒有注意信箱，是到出發當天才知道機票被取消「行程不就泡湯？」認為樂桃後續的作為及態度讓他覺得非常誇張，砲轟「訂票一點保障都沒有！」

桃園市消保官彭新澍表示，目前並無接獲相關申訴，但針對這件消費爭議，由於樂桃屬於境外公司，一旦消費者遇上消費糾紛，不僅難處理，且不適用本國消保法，「一分錢一分貨」，建議民眾切勿看到便宜就昏頭，購買廉價機票應考慮到無法求償情形，避免衝動消費，落得求償無門下場。

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