徐耀昌授證劉政鴻子弟兵 盼合作打造後龍醫療園區

2018-12-13 12:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮長朱秋隆順利連任，今早苗栗縣長徐耀昌親至後龍鎮公所頒發當選證書，雙方也針對鎮務推動進行交流，徐耀昌表示，縣府已取得後龍醫療園區土地及BOT經費補助，期勉與公所合作，盡速打造大型醫學中心；朱秋隆則希望縣府協助，將好望角景區升級為縣級風景特定區，帶動地方發展。

朱秋隆擊敗縣議員李文斌妻子湯美雲，成功連任鎮長大位。選前檯面上是由前縣長劉政鴻子弟兵朱秋隆對決徐耀昌暗挺的湯美雲，故也被解讀為前後縣長的角力，而隨著選戰落幕，徐耀昌與朱秋龍同框也引發關注，雙方今天也暫釋前嫌，互相交流未來4年的施政想法。

徐耀昌強調，縣民引頸期盼的苗縣醫療衛生健康園區，8月經國產署同意撥用20.6公頃醫療用地給苗縣府，而後再獲得財政部補助前置作業費用128萬，打造大型醫學中心已然有譜，希望未來與公所能緊密合作，完成此項重大建設。

朱秋隆則心繫好望角風景區升級成縣級特定區，盼縣府能加速協助，使好望角及周邊景區可打造成縣內觀光亮點；此外，朱也向縣府喊話，盼重啟設立的新港高中計畫，讓後龍、造橋、西湖、頭屋等地學子可以就近求學，並培育雙語人才。

朱秋隆說，隨著台積電即將進駐竹南，未來勢必吸引許多衛星工廠，而福爾摩沙高速公路大山交流道附近有近200公頃國有地，倘若能爭取作為小型工業區，憑藉交通便捷優勢，可望能帶動招商，為地方創造更多就業機會。

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