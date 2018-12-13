陽醫成立全新血液透析室 估多服務60名洗腎病友

2018-12-13 11:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣陽明大學附設醫院今在新民院區，成立全新「血液透析室」，新增13床病床，提供腎臟病友洗腎使用，粗估可以多服務60名洗腎病友；陽醫指出，除了新增病床，新民院區也結合專科醫師提供整合門診，讓腎臟病友洗腎與看病能在新民院區獲得一條龍服務，不必四處奔波。

台灣洗腎率高達世界第一，陽大醫院意識洗腎病患有長期、延續性照護需求，成立「血液透析室」，共有33床病床，供洗腎病友使用，為擴大服務，今院方成立全新的「血液透析室」，新增13床病床。

洗腎病友每週需洗3次腎，原本的「血液透析室」，約可服務140名，病床增加後，院方粗估，約可多收60名病友；陽醫指出，新民院區定位為「長期照護」院區，新建血液透析室後，醫院因此建立起腎臟病延續性整合照護模式，讓長照服務更完整。

陽醫表示，除了新增病床，院方也考量洗腎病友們有罹患心血管疾病及糖尿病等風險，也在新民院區結合專科醫師，提供整合門診，讓病友們不用四處奔波。

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