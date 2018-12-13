《精靈寶可夢GO》開放玩家對戰！ 30等以上搶先玩

精靈寶可夢Pokémon Go今起可以對戰了!30等以上玩家搶先玩 （記者簡惠茹翻攝）（記者簡惠茹攝）

2018-12-13 11:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕引發全球抓寶熱潮的手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokémon Go）今天推出新功能「訓練家對戰」模式，官方今早也發出公告指出，等級為30以上的訓練家已可使用對戰功能，也將會陸續向所有訓練家們開放。

由日本任天堂和谷歌Niantic Labs公司聯合開發的擴增實境（AR）手遊「精靈寶可夢GO」，推出2年多來全球遊戲下載次數已達8億次，今天推出重大更新，讓訓練家可以彼此對戰。

遊戲官方日前指出，訓練家對戰功能將在本月登場，每個訓練家都有機會可以挑戰朋友和其他訓練家，對戰方式為掃描「對戰條碼」後，訓練家各選出3隻寶可夢進行對戰，結束後雙方都可以獲得獎勵，例如有機會獲得寶貴的進化道具「神奧之石」。

為了讓不同等級的訓練家都能進行公平的對戰，遊戲官方表示，對戰模式分為三個對戰聯盟，每個聯盟的寶可夢CP值上限不同，Great League限定CP值1500以下的寶可夢進行對戰，Ultra League則是CP值2500以下，Master League對戰寶可夢CP值則無上限。

至於對戰時的攻擊和防禦，官方表示，寶可夢在對戰中使用的攻擊招式分為一般招式和特殊招式，而且只要使用星星沙子和寶可夢糖果，就可以解鎖出第二招特殊招式；防禦方面，訓練家可以觀察對方的屬性和招式，適時展開「防禦網」，就能抵擋一般招式帶來的強大傷害，可是防禦網使用次數有限，必須在選擇在適當時機使用。

官方指出，雖然遊戲設定只能和附近的訓練家進行對戰，但是只要友誼等級在「麻吉好朋友」以上，兩人就可以不限距離，進行遠距離對戰，訓練家在挑戰真人對戰前，還可以先找遊戲中的史帕克、坎迪拉和布蘭雪這三位隊長練習，練習後還能獲得星星沙子等強化寶可夢的道具，一天限領一次，累積練習次數，還能獲得精英訓練家的獎牌。

精靈寶可夢Pokémon Go今起可以對戰了!30等以上玩家搶先玩 （記者簡惠茹翻攝）（記者簡惠茹攝）

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