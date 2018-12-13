蘋果西打變質驗出酵母菌 再罰120萬元

2018-12-13 11:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕蘋果西打11月被爆出有懸浮物及臭酸味，新北市衛生局抽檢6件產品，結果全數驗出酵母菌，衛生局今天再開罰大西洋飲料股份有限公司120萬元，加上前次未主動通報被裁罰的100萬元，累計總罰金220萬元。

市售寶特瓶裝2000毫升的蘋果西打，民眾購入後發現有變質、異物沉澱情形，衛生局11月12日至大西洋公司台北營業所與便利商店稽查抽檢，總計抽驗6項產品，製造日期為今年7月9日至9月27日，進行衛生標準、異物、黴菌及酵母菌檢驗，結果6件均檢出黴菌及酵母菌。

衛生局指出，大西洋公司製售的寶特瓶裝「蘋果西打（2000mL）」產品，業者今年7月起共接獲112件客訴案，但未依食品安全管理法規定，向新北市衛生局主動通報，先前已開罰100萬元。

衛生局表示，抽驗的6件產品均檢出酵母菌，是導致產品酸敗、異味及沉澱現象的主因，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款規定，並依據衛生福利部訂定的「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」，開罰大西洋公司120萬元罰鍰，總計蘋果西打變質事件共裁罰大西洋公司220萬元。

大西洋飲料公司表示，針對今天開罰的事項，公司尚未收到裁罰書，現階段無法回應，但針對產品部分，出問題的生產線仍停止運作，已依照衛生局的要求改善，生產線全面消毒，待相關檢測通過後，才會恢復作業，至於先前被裁罰的100萬元，公司沒有異議。（11:42更新）

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