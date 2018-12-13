單身「肥宅蛙」徵女友 竟然能動員全世界一起找？

這隻名為「羅密歐」的單身肥宅蛙是世界上目前已知僅存的瑟溫卡斯水蛙，科學家因此幫牠募資找另一半。（Teresa Camacho Badani攝影）

2018-12-13 13:51

〔影音新聞／綜合報導〕現在有許多人都會使用交友軟體，希望可以藉由這個管道來找到對象。但你能想像，竟然有單身肥宅在把個人資料放上交友網站後，讓全世界都一起來幫他徵女友嗎？

這個全世界都幫他找女友的「肥宅」，其實是玻利維亞一隻叫羅密歐的青蛙。牠是目前世界上唯一一隻在野外發現的瑟溫卡斯水蛙，科學家在2008年找到牠，並把牠帶回科恰班巴自然歷史博物館之後，至今牠求偶的呱呱聲依然「無蛙回應」。為了瑟溫卡斯水蛙的種族存續，科學家幫羅密歐寫了交友網站的個人資料，並拍了影片向全世界募資，希望能幫助牠順利找到「茱麗葉」。這個募資計畫得到了來自超過32個國家的捐款，也在最近宣告募資成功。科學家預計在12月到2月這段雨季，展開每月兩次的野外調查，希望能增加發現的機率。他們將在以前記錄過瑟溫卡斯水蛙的河域進行探索，其中也包括了羅密歐的老家。期盼這次的調查能夠順利幫羅密歐找到伴侶，結束牠超過10年的寂寞單身。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/