耶誕哪裡去？藍晒圖文創園區最「搖擺」

2018-12-13 11:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藍晒圖文創園區耶誕系列活動即將開跑，12月23日下午，將由台南在地的KoSwing Big Band狗屎運爵士大樂團舉辦「耶誕遊行-和我們一起Go swing」爵士音樂會，民眾還有機會參加台南-大阪來回機票抽獎活動。

主辦這次活動的狗屎運爵士樂團團長曾己銓說，樂團成員來自各大專院校音樂社團，更不乏職業好手、國內外演奏碩士和音樂系學生，每年都在耶誕節前夕舉辦遊行活動，今年地點選在藍晒圖文創園區，與成大商圈發展協會共同策畫，23日當天不只有熱鬧的遊行、精彩的爵士樂演奏，也會有成大商圈招募的市集攤位，搭配機票抽獎，炒熱府城的耶誕氣氛！

耶誕遊行有2個場次，分別是下午3點到4點、5點到6點，樂團將一邊吹奏紐奧良爵士樂，一邊帶領遊行隊伍造訪園區商家，大約傍晚6點在廣場定點舉行爵士音樂會，讓整個藍晒圖「搖擺」起來。

藍晒圖園區店家響應消費滿額送抽獎券活動之外，也推出打卡送好禮，包括到「蘭舍」打卡試吃，就送精美明信片；到「小覓秘」點指定餐點、加購飲料，就送一份小菜；到「Our Bar」憑試吃湯匙，購買指定口味雪糕，就送一份松露巧克力球；到「趣活」拍照打卡並標註「趣活藍晒圖」，就送手工奶酪；蘭都‧1917的「宇田家」菓子燒也提供40份餐點，只要打卡就能享用。

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