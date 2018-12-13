第三航廈執行不力遭砍28億預算 桃機喊明年9月開工

2018-12-13 11:14

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場第三航廈完工時程一再延宕，立委不滿桃機公司執行不力，大砍明年預算28億，桃機公司代理董事長祁文中表示，拚明年9月開工。桃機公司也說，主體工程修正計畫審查中，預計明年6月決標，「接受挑戰」，2023年底完工。

桃園機場第三航廈主體工程歷經兩度流標，明年拚3度招標。為讓廠商更有意願投標，桃機公司拆標，土建、機電工程將分別招標，並修正最新完工期程將延至2023年底，預算也增加約35億元，規模達782億元。

桃園機場旅運量逐年成長，105年首度突破4000萬人次，去年已達4488萬，今年預計突破4600萬大關，但根據統計，第三航廈工程計畫累計編列預算達126億餘元，截至目前僅執行31.88％，實際工作進度僅27.11％。

立委李昆澤表示，桃機公司明年度編列91.2億餘元預算，用於固定資產建設改良擴充計畫，相繼流標、修正設計、保留款過多，預算無法執行，顯有撙節空間。

立委劉櫂豪也說，第三航廈建設計畫期程原至111年，但招標不如預期、多次流標，進度大幅落後。立委林俊憲批評，原計畫工期短、利潤太低，加上土建與機電廠商共同承攬不易、部分重要項目設計特殊等因素，顯見桃機公司事前未落實評估，導致桃園機場壅塞情形日益嚴重，發展更遠落後於東亞地區競爭機場。

立法院交委會最後決議，刪減桃機公司明年度建設預算28億元，並要求桃機公司3個月內提出改善報告。

桃機公司表示，第三航廈主體工程預計12月25日至明年1月29日期間公開閱覽、春節期間彙整廠商意見，預計3月1日公告招標、5月31日開資格標。桃機公司代理董事長祁文中承諾，若招標順利，目標明年9月開工。

桃機公司副總陳福將表示，修正計畫正由國發會審查中，同步辦理發包作業，桃機容量不足是事實，過去希望第三航廈儘速完成，但市場不買單，因而延長工期，招標更樂觀。首次開標須有3家廠商才能決標。

他也說，第三航廈最大亮點為「雲頂天花」，過去廠商憂心技術難度高，國內也沒有相關工程經驗，但已有3家廠商成功做出成果。工程包含後續養護工作，未來也將加上「天車」，維修人員可以利用軌道養護。

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