超美！知本溫泉新景點 轉運風車步道慶耶誕

2018-12-13 10:43

［記者張存薇／台東報導］叮叮噹、叮叮噹，耶誕節即將到來，台東縣卑南鄉公所在知本溫泉區架設全縣22公尺、全縣最高的耶誕樹，16日還將舉辦何爺爺氣墊樂園歡樂耶誕趴，邀大小朋友同樂，此外，最吸睛的就是新設轉運風車步道，夢幻又浪漫，將成為台東熱門打卡景點。

卑南鄉公所連續4年舉辦耶誕活動，今年會場設在四面佛停車場，高22公尺的耶誕樹氣勢驚人，16日傍晚5時將點燈，持續至明年2月20日。而忠義堂前廣場則新設轉運風車步道，580個紅白雙色風車隨著東北季風轉呀轉，超美超夢幻。許文獻表示，未來會搭配不同活動、季節，更換裝飾小物，讓知本溫泉區展現不一樣風情。

許文獻說明，今年耶誕活動在16日上午9點起舉行，結合何爺爺氣墊樂園，推出11項大型氣墊遊樂設施，前600位到場者可以兌換泡湯券、闖關券及美食券，11項闖關活動只要通過8關就可以抽獎兌換耶誕好禮，並品嘗社區媽媽手作的薑黃饅頭、粽子。

這次活動包括知本老爺酒店及東遊季、ㄚㄧㄚ旺、泓泉溫泉渡假村、東台溫泉飯店、F Hotel知本館提供溫泉券，知本金聯世紀酒店、蕎麟旅行社、華泰玩具公提供贊助。

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