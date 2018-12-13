省錢片》開車族福音！新北首創軟體讓你少繳停車費

2018-12-13 12:55

〔記者簡亭宇／新北報導〕

傳統的路邊停車收費方式，都是由收費員巡邏人工開單，現在這種方式，可能會逐漸被科技取代了，利用手機軟體，從找停車位到計時收費、繳停車費，都可以一條龍式的解決。

新北市首創與路邊停車手機APP業者「停車大聲公」「易停網」合作，結合停車計時繳費系統，顛覆傳統人工開單的收費模式，每半小時累進收費，停車的民眾必須憑紙本繳費單繳費，因此經常會有遺失或逾期繳費的情況，相較路邊停車APP，主打利用手機軟體自助計時，停妥車子後按下軟體停車計時功能，即開始以分計費，結束後用信用卡線上扣款增加效率，也減少紙本繳費單的產出。

收費員表示：「我們現場巡邏開單時，也會利用軟體後台看到該輛車主是否有用路邊停車APP計時收費，因此不會產生重複扣款情形，另外透過後台也能即時更新該區域停車格空位狀況，使用者可透過軟體介面看到即時停車空格資訊。」如果人離開停車位置超過200公尺，就無法使用軟體計時停車費，會自動改由傳統方式收費，這樣的使用流程相對符合現代人的使用習慣。

新北市交通局許芫綺代理科長表示：「此項創新服務會在中和、永和試辦，未來預計擴大至全新北市適用。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/