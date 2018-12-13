中國未遵守兩岸食安協議 立委爆：完全沒通報豬瘟疫情

2018-12-13 10:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院衛環委員會今天舉行非洲豬瘟防疫專案報告，立委吳焜裕指出，中國未遵守2008年就通過的「海峽兩岸食品安全協議」，沒有通報疫情和防制豬肉製品，讓許多中國豬肉產品隨著網購商品溜進台灣。

中國爆發非洲豬瘟疫情，不斷有國人和中國遊客攜帶豬肉製品來台，甚至有民眾從中國電商購買一般商品時，竟夾帶不相干的豬肉產品。

吳焜裕批評，根據2008年通過的「海峽兩岸食品安全協議」中，規定雙方的訊息通報和協處機制，但中國在非洲豬瘟疫情方面完全沒有照協議規定處理，包括核實發布訊息、雙方即時相互通報有關責任查處情況等，但中國方面完全沒有做到。

對此，食品藥物管理署長吳秀梅僅簡短回應：「大家都很努力在做。」隨即不再多說。

「海峽兩岸食品安全協議」內容：

為增進海峽兩岸食品安全溝通與互信，保障兩岸人民安全與健康，財團法人海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會就兩岸食品安全事宜，經平等協商，達成協議如下：

一、訊息（信息）通報

雙方同意相互通報涉及兩岸貿易的食品安全訊息（信息），並就涉及影響兩岸民眾健康的重大食品安全訊息（信息）及突發事件，進行即時通報，提供完整訊息（信息）。

針對前項查詢請求，應迅速回應並提供必要協助。

二、協處機制

雙方同意建立兩岸重大食品安全事件協處機制，採取下列措施妥善處理：

（一）緊急磋商、交換相關訊息（信息）；

（二）暫停生產、輸出相關產品；

（三）即時下架、召回相關產品；

（四）提供實地瞭解便利；

（五）核實發布訊息（信息），並相互通報；

（六）提供事件原因分析及改善計畫；

（七）督促責任人妥善處理糾紛，並就確保受害人權益給予積極協助；

（八）雙方即時相互通報有關責任查處情況。

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