哥兒們必知！明年1月1日起民國89年次役男出境應經核准

2018-12-13 10:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕寒假即將來臨，元旦春節等連續假期放假天數增多，許多家庭會安排出國旅遊，南市民政局呼籲民國89年次（含以前）出生的男子，如果要出境，應經事先申請核准，以免到達機場遭境管造成困擾，影響遊興。

南市民政局表示，依據「兵役法施行法」及「役男出境處理辦法」規定，役齡男子尚未履行兵役義務者，出境應經核准，但是，近年來經常有已達役齡身分，因為出國前沒有辦理役男出境核准手續，以致於在出國當天到了機場，卻因具有役男身分而遭境管人員擋駕，無法順利出境，影響美好的出國計畫。

民政局提醒，民國108年1月1日起，民國89年次男子已屆19歲，達法定兵役年齡，具有役男身分，依法尚未服役的役男，如果要出國應經申請核准；不過，若於役齡前的18歲之年、即今年12月31日以前出境，出國並不需申請核准。

民政局表示，內政部役政署業建置「役男短期出境線上申請作業系統」，受理役男線上申請短期出境，想要出國的役男，可儘早於出國日3天前完成出境申請，經查核無兵役管制情形，將立即核准出境，列印核准通知單後，自核准當日起1個月內可多次使用通關出境。

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