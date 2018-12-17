天天吃好料》台中三屏鍋家 用心的平價美味

2018-12-17 08:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中人愛吃火鍋，投入餐飲業長達20年的周文三自創品牌「三屏鍋家」，還遠從日本挖角師傅，端出數十種鍋物。雖是平價消費，料理卻不馬虎，從日本進口昆布、韓國進口海藻，醬料都是自己熬煮，平價也能吃到好料理。

周文三是餐飲達人，目前經營的品牌包括貴族世家、孫東寶台式牛排、光復饅頭、浙江味牛肉麵、帝一薑母鴨等，在餐飲業打滾20年，吃遍大江南北。2年前，他到日本大阪旅遊，在巷弄中找尋美食，經過一家鍋物餐廳前，聞到香味，雙腳便不由自主地走進去。周文三品嘗後，發現口味特別，下定決心要複製回台灣。

讓周文三難忘的味道，來自在日本飯店研發部任職的伊藤桑，他擅長多國料理，因父親為台灣人，在周文三不斷遊說下，決定回台灣。伊藤桑為「三屏鍋家」設計了數十種亞洲風鍋物，例如日本的味噌鍋、原味鍋、蕃茄鍋；韓國的泡菜鍋、辣牛肉鍋；東南亞的咖哩鍋及日韓熱門的起士牛奶鍋、台灣人最愛的特製麻辣鍋、麻油雞鍋、海藻素食鍋等。

「三屏鍋家」的鍋物售價在200元左右，料理卻很用心，使用日本昆布、韓國海藻，麻辣醬、沙茶醬、咖哩醬都是伊藤桑自己熬煮，泡菜也是自己醃製，麻辣醬、沙茶醬還通過SGS食品安全檢驗。伊藤桑認為，食材沒有貴賤之分，只是了解食材，加上專業的料理方式，普通食材也可有米其林的滋味。

周文三特別推薦麻辣鍋，加入多種中藥提味，花椒味不會太重，湯頭更順口。伊藤桑則推薦海藻素食鍋，他說，他專程到韓國採買未經過加工、直接乾燥的海藻，，在台灣買不到煮過後，味道8成以上與新鮮海藻一樣。

另外，一般火鍋店都是附白飯，「三屏鍋家」附的是香菇肉燥飯，還可加點各種小菜與手搖飲料，頗受到年輕人喜愛。

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