翻山越嶺看診讓孩子蛀牙少了 他盼更多熱血牙醫投入偏鄉

2018-12-13 09:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕健保局中區組到南投關懷偏鄉醫療，南投縣牙醫巡迴醫療提供3處醫療站、91個醫療點，南投縣牙醫師公會理事長吳健民也投入偏鄉巡迴醫療，用的是露天診療椅，前進信義、仁愛鄉等無醫村，但投入的牙醫師逐漸老化，平均60歲，現在也開始與大台中牙醫師公會合作，請來都市牙醫支援，他呼籲熱心的牙醫師能投入援助。

在埔里開業的牙醫師吳健民投入偏鄉巡迴醫療，前進偏鄉無醫村，醫療站地利村、中寮、霧社村有設置固定牙醫診療設備，但是醫療點只能靠醫師自備診療設備移動醫治，他帶著一把躺椅、照明頭燈和空壓機，翻山越嶺到部落看診，自己所在就是行動診療室，克難看診，一個診次看下來，腰都快斷了、挺不起來，仍堅持多年。

不只醫療站（點）巡迴醫療，以居家醫療說，吳健民說，以他每個月3天超過18小時到患者家中診療，健保點值換算費用比不上都市牙醫在診所植的一顆牙，但南投仍有不少牙醫投入，付出愛心與熱忱，以前信義、仁愛鄉的小朋友齲齒率高，但現在不會比都會區差，都是醫師長期努力的成果。

衛福部從2011年開始南投牙醫偏鄉巡迴醫療，除了3處醫療站，有91個醫療點包括72所學校、19個社區，以1個診3小時，今年提供1600個診次，服務有8000人次，提供齲齒治療，如果緊急疼痛問題就根管治療，還有塗氟、溝窩封填等預防保健都是要務。

但投入醫師從一開始35人，今年減至22人，明年更減少至19人，醫師老化，長年跋涉、奔波，與超克難的環境，讓醫師也心有餘、力不足。

吳健民說，南投執業牙醫師近10年來人數成長幾乎是零，退休、離開的醫師，有新醫師遞補，但都是進入醫院服服務，不是開業醫，加入巡迴醫療更是少，為解決困境，目前與大台中牙醫師公會合作邀請都會醫師支援，期盼有熱心牙醫師來執業，也盼都會區有熱忱的牙醫師加入偏鄉巡迴醫療的平台。

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