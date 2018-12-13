12/13 各報重點新聞一覽

2018-12-13 06:49

自由時報

六大工商團體 籲賴揆留任

行政院長賴清德已宣布會為敗選請辭，但各界慰留聲浪四起，不僅台中市長林佳龍、角逐高雄市長落敗的陳其邁都表態盼他留任，六大工商團體幹部前天會見賴揆時也強烈建議賴留任，工商協進會昨召開理監事會議，理事長林伯豐指出，站在工商界立場，美中貿易戰、能源、產業升級，都須要穩定的政策延續性，尤其目前貿易戰契機，若不趁機爭取台商返鄉，未來資金回流將更困難；六大工商團體強烈建議賴揆留任，「這樣績效會更好」！

詳見六大工商團體 籲賴揆留任。

特斯拉台灣首例// 國道昏睡開自駕 撞警車才醒

特斯拉（Tesla）電動車在台灣傳出首宗開啟自駕功能釀禍事件！任職科技公司業務代表的二十九歲林姓男子，前晚下班駕駛特斯拉Model S，從國道三號竹南交流道北上返家，一上國道即啟動自動輔助駕駛，行經寶山交流道路段時，林男因工作疲累而昏沉入睡，車輛以近一百一十公里時速衝撞正在內側車道處理交通事故的兩輛國道警車，林男直到撞車才醒來，所幸員警及時閃避，沒造成人員傷亡。

詳見特斯拉台灣首例// 國道昏睡開自駕 撞警車才醒。

華為公主被捕事件// 美加考慮 發布赴中旅遊警示

中國華為財務長孟晚舟月初在加拿大轉機時被捕，就在孟晚舟申請交保及爭取不被引渡到美國受審之際，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）本週突然被中國不明原因拘留，美國及加拿大政府立刻對此表達關切，並考慮發布旅遊警示，警告美、加公民或企業主管前往中國的風險，中國政府可能因孟案對他們展開報復。

詳見華為公主被捕事件// 美加考慮 發布赴中旅遊警示。

蘋果日報

起薪22K 吳寶春挨批慣老闆 總店稱「已調到26K 進來就歸零學習」

麵包師傅吳寶春繼發表「兩岸一家親、支持九二共識」惹爭議後，又被批慣老闆，只給22K薪水加上加班、津貼才26至28K；吳寶春麵包店高雄總店經理施政喬昨說明，過去起薪從22到28K，今年中已調升從26到32K，但有磨合期，3個月後會再依個人表現調薪，員工目前平均薪水是33K。施還說，自己進來時已有19年資歷，也從26K領起。

蔡柯會今北門登場 全程公開

「蔡柯會」敲定！台北市政府昨證實，今下午2時北市長柯文哲將率隊在北門及中華郵政大樓與總統蔡英文會面，討論市政合作議題。為避免外界解讀為雙方談論白綠合作，北市府發言人劉奕霆強調，北市府與總統府一直以全程公開的方式討論，公宅、都更等市政議題將是重點。

聯合報

「蔡柯會」下午登場 柯文哲主導形式地點

「蔡柯會」今天下午二時登場，地點選在台北市長柯文哲「西區門戶計畫」的北門廣場和中華郵政大樓。但蔡柯會地點挑選的過程一波三折，從官邸、市府，最後敲定北門；柯文哲昨還隔空嗆聲蔡英文總統文膽姚人多「噁心」，都讓今天會面氣氛充滿變數。

台灣首例！特斯拉自動駕駛 國道撞車

有自動駕駛功能的美國電動車品牌特斯拉，在台灣發生首件撞車事件。廿九歲林姓男子前晚駕車上國道三號後啟動自動輔助駕駛功能，因精神不濟、未注意路況，撞上當時停在國道內側車道處理事故的兩輛警車，所幸警員及時跳開，未造成傷亡。

中國時報

比基層實力 藍白綠三腳督續戰

台北市立委補選這一局，民進黨輸不得、國民黨死命搶、柯陣營不想讓，綠藍白不但將再度上演大車拚，且民進黨好戲連台，刻正上演黨內互打，若是「喬」不定，有人脫黨參選到底，三腳督成四腳督，一場補選，竟比首都市長選舉還精采！

國民黨2020人選 初選機制成角力點

國民黨在九合一選舉大勝，2020年總統黨內初選開打，初選機制成為角力重點。近來中生代與「擁朱派」鼓吹黨內初選應採全民調，但據了解，「擁吳派」則醞釀，直接由中常會提名、審查，通過後交由全代會處理，以確保黨主席吳敦義成為候選人。

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