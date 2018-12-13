今晨台南以北低溫僅15度 週六回溫後週日又有冷空氣南下

2018-12-13 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕今晨因東北季風影響，台南以北及宜花普遍只有15、16度，部分空曠區域溫度則會更低，北部及東半部地區雲量多，基隆北海岸及宜蘭仍容易下雨且雨勢時間長，中南部地區則為穩定天氣，山區有零星降雨；溫度方面，北部及東半部白天高溫不會有明顯回升，高溫約18至24度，中南部高溫約24至27度，民眾需注意日夜溫差略大。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

週五（14日）至週六（15日）清晨，台灣持續受東北季風的影響，預計中部以北早晚低溫約14到16度，其他地區低溫也只有16到19度；天氣方面，北部及東半部有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較明顯，中南部仍可維持多雲到晴的天氣，僅山區有些零星短暫雨。

週六（15日）白天東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東半部高溫約22度至25度，中南部約26至28度；北部及東半部地區有短暫雨，其他地方為多雲到晴。下週日（16日）下半天起另一波冷空氣南下，北部及東北部天氣再度轉冷，其他地區早晚也偏冷，北部及東半部地區有短暫雨

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