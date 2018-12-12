正妹大胃王邵阿咩PK吃到飽火鍋 狂嗑112盤美食

2018-12-12 23:18

〔記者張忠義／高雄報導〕擁有亮麗外表和纖細身材，卻能吃下巨無霸大餐的南部知名大胃王邵阿咩，今天她在高雄挑戰吃到飽的火鍋店，打破吃到飽紀錄，狂嗑112盤美食料理，食量驚人，把店經理嚇得求饒認輸，開玩笑說，「真得差點被吃垮」。

邵阿咩今天挑戰吃到飽的千葉火鍋，總共吃掉150隻白蝦30盤、20盤腿排，40盤培根豬肉、5盤雞翅、8盤甜點、6杯蔬果汁、2大盤蔬菜、1大盤海鮮，共計吃了店家112盤美食，從中午12點吃到下午3點，吸引不少民眾在旁圍觀拍照。

邵阿咩今天也打破自己吃到飽紀錄，從早期吃200隻蝦就已經有飽足感，今天光是吃蝦就吃了150隻，還享用了各式美食料理，誇張食量驚艷全場，為了剝蝦，千葉火鍋今天還出動3名「剝蝦部隊」，才趕得上阿咩吃蝦的速度。

千葉火鍋公關張妤綾笑說，見識到邵阿咩的超級大食量，以她今天吃的的食量來換算，是10位瘦小女子來千葉火鍋用餐的食量，就算是很會吃的男生也不及她的一半，為了迎接阿咩挑戰，店家還出動「冷凍車」專程運送她的食材，避免食材不夠，影響到其他客人用餐份數。

35歲的邵阿咩，身高165cm，體重46公斤，目前職業是活動主持人，號稱「膽固醇女王」，來自高雄的她，過去因挑戰「丹丹漢堡全餐」一戰成名而被網友瘋狂轉載，之後也挑戰100貫壽司、100個炸雞塊、3公斤豬排、大啖54隻大閘蟹等不可能的任務，被媒體爭相報導，累積不少粉絲。

邵阿咩表示，這次挑戰千葉火鍋，因千葉火鍋號稱吃到飽不怕民眾狂吃，所以特地挑戰，把所有吃到飽料理吃過一輪，但也呼籲民眾，到吃到飽餐廳千萬別浪費，要像她把美食都吃得一乾二淨，才是好顧客。

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