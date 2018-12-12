「荒漠伯勞」現芳蹤 金門發現全國第658種新紀錄鳥種

金門國家公園管理處委託台灣大學教授丁宗蘇研究團隊進行鳥類資源調查，發現台澎金馬新記錄鳥種「荒漠伯勞」。 （金門國家公園管理處提供）

金門國家公園管理處委託台灣大學教授丁宗蘇研究團隊進行鳥類資源調查，發現台澎金馬新記錄鳥種「荒漠伯勞」。 （金門國家公園管理處提供）

2018-12-12 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處今天說，委託國立台灣大學教授丁宗蘇研究團隊執行調查案，發現台澎金馬的新紀錄鳥種「荒漠伯勞」，讓全國鳥種由657種增加到658種。

金管處說，丁宗蘇研究團隊10月執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」委託案，調查人員沈妤蓮在金門中蘭村發現一隻體型似白頭翁大小、嘴喙特徵為伯勞科的鉤叉形嘴，體色呈淡淡的沙質色調，應是剛出生的一齡鳥，與台澎金馬地區已有記錄的伯勞科有明顯的差異。

研究團隊的發現，經丁宗蘇確認，這隻嬌客是台澎金馬地區過去從未被紀錄過的新鳥種「荒漠伯勞」。

金管處將相關資料、圖片送交中華鳥會，鳥會9日召開第四屆中華鳥會鳥類紀錄委員會第二次工作會議，將「荒漠伯勞」列為台澎金馬新紀錄種，也為台灣、金門新添一物種。

金管處長謝偉松說，金門位於東亞、澳大利亞鳥類遷徙的途徑上，鳥類資源豐富，近年陸續發現金門新紀錄鳥種。

金管指出，荒漠伯勞學名Lanius isabellinus，為伯勞科，體型偏小約19公分，似紅背伯勞。牠們雌雄相似，棲息於中亞荒漠地區的疏林、樹叢及灌叢。繁殖地從俄羅斯到中國北部和蒙古部分地區，度冬時會往西南邊遷徙至阿拉伯半島南部到非洲東部和中部，因此，會出現於東南亞地區，是相當罕見的紀錄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/