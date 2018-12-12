「荒漠伯勞」現芳蹤 金門發現全國第658種新紀錄鳥種

2018-12-12 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處今天說，委託國立台灣大學教授丁宗蘇研究團隊執行調查案，發現台澎金馬的新紀錄鳥種「荒漠伯勞」，讓全國鳥種由657種增加到658種。

金管處說，丁宗蘇研究團隊10月執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」委託案，調查人員沈妤蓮在金門中蘭村發現一隻體型似白頭翁大小、嘴喙特徵為伯勞科的鉤叉形嘴，體色呈淡淡的沙質色調，應是剛出生的一齡鳥，與台澎金馬地區已有記錄的伯勞科有明顯的差異。

研究團隊的發現，經丁宗蘇確認，這隻嬌客是台澎金馬地區過去從未被紀錄過的新鳥種「荒漠伯勞」。

金管處將相關資料、圖片送交中華鳥會，鳥會9日召開第四屆中華鳥會鳥類紀錄委員會第二次工作會議，將「荒漠伯勞」列為台澎金馬新紀錄種，也為台灣、金門新添一物種。

金管處長謝偉松說，金門位於東亞、澳大利亞鳥類遷徙的途徑上，鳥類資源豐富，近年陸續發現金門新紀錄鳥種。

金管指出，荒漠伯勞學名Lanius isabellinus，為伯勞科，體型偏小約19公分，似紅背伯勞。牠們雌雄相似，棲息於中亞荒漠地區的疏林、樹叢及灌叢。繁殖地從俄羅斯到中國北部和蒙古部分地區，度冬時會往西南邊遷徙至阿拉伯半島南部到非洲東部和中部，因此，會出現於東南亞地區，是相當罕見的紀錄。

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