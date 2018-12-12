環寶局今年稽查鳳山溪 勒令6業者停工、開罰889萬

2018-12-12 22:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局與鳳山區北門里河川巡守隊攜手守護鳳山溪，由巡守隊每天檢測水質變化，協助巡查通報市府，環保局加強稽查流域列管事業，今年揪出6家違法業者勒令停工，並開罰889萬元。

環保局表示，鳳山溪並非天然河川，上游無天然水源補助，主要水源為生活污水、工業廢水及灌溉剩餘水，近來進入枯水期，加上河道淤積，溶氧值較低，水色也偏黑；水利局推動沿岸污水接管，協助改善鳳山溪水質，已從100年嚴重污染長度16公里，降為嚴重污染只剩下3.6公里，其餘中度污染12.4公里。

環保局與鳳山區北門里河川巡守隊合作無間，由巡守隊每天檢測水質變化，協助巡查通報市府，環保局加強稽查流域列管事業，今年1至11月完成稽查253件，揪出6家違法業者勒令停工，依違反水污法規定裁處34件，總計開罰889萬3500元。

環保局指出，6家停工業者中只有1家是合法業者，擁有排放許可卻非法繞流，從重裁處249萬元，另5家未取得排放許可，竟逕行排放廢水，分別從重裁處92.4萬至165萬元；若依行業別區分，有二家是食品製造業，其餘是印刷電路板製造工廠、金屬表面處理業、水產屠宰業、石材切割業。

環保局肯定北門里河川巡守隊表現優異，榮獲今年環保志工隊評鑑卓越獎，也將持續加強稽查流域列管事業，提高流域巡查頻率杜絕偷排，並針對流域高污染事業，邀請專家學者入場深度查核，進行污染削減輔導，以發揮社會責任，維護河川生態環境。

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