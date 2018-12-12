「蹦」一聲...海砂屋掉水泥塊 網友嚇傻：地震來怎辦

2018-12-12 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮今晚（12）9點24分左右發生規模4.9地震，然而有住在海砂屋，天花板水泥在地震來之前就先無預警掉落，裡面的鋼筋清楚可見，讓許多網友看了都嚇傻，直呼「真的大地震來的話還得了！」

有網友今晚8點50分左右在臉書社團「爆怨公社」上發文說，她住的國宅是海砂屋，剛剛一瞬間家裡天花板水泥就剝落，即使社區調解很久了，還是不知道什麼時候才要原地重建，「每天都提心吊膽的...每次都突然蹦一聲」。

從網友貼出的照片可見，廚房和房間的天花板，水泥都已大面積剝落，有的地方甚至連鋼筋直接裸露，所幸這些掉下來的水泥塊沒有砸到人，否則後果不堪設想。天花板剝落過後，家裡人為了防止還有水泥塊掉下來，甚至乾脆把一些可能會掉的碎片都先一一敲下。

許多網友看到照片後都嚇傻，「為了生命安全先搬走再說」、「這還在住？太誇張了」、「砸到頭會鬧出人命啊」、「這晚上怎麼睡得著」、「如果有地震真的無法想像」、「別忘了台灣很常地震的」、「不用地震就會垮了...」。

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