超暖心牙醫伯伯！開著行動醫療車 守護偏鄉部落30年

2018-12-12 22:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「希望退休前每個孩子的牙齒都很健康漂亮！」原本在台中執業的牙醫師王佑崑，上山到南投縣信義鄉開業駐診，近30年來每週至少5天開著廂型車改裝的「行動醫療車」，翻山越嶺到各部落巡迴駐診，車內由輪椅改造成診療椅、加油漏斗變漱口水槽，克難看診，前年忙到心肌梗塞也不改其志，一雙兒女受父影響，也學醫計劃繼承衣缽，守護偏鄉醫療。

輪椅改造診療椅 加油漏斗變漱口水槽

來自彰化的56歲牙醫師王佑崑，28年前在台中執業時，聽到南投信義病人說當地居民就醫困難，於是到信義鄉同富村開業，至今仍是信義鄉唯一牙醫診所。他還投入牙醫巡迴醫療，自購小貨車改裝成行動診療室，找來可調高度的輪椅改造成診療椅，漱口器找木工特製，用夾燈做診燈，帶著攜帶式X光，克難看診。

王佑崑說，當初原本計畫在南投待到孩子要進小學就回都市，但是一來就接連遇上九二一地震以及賀伯、桃芝等颱風，鄉裡每2、3年就一個災難，造成道路中斷，「大家被『關』一起煮大鍋飯、睡操場，都有感情、捨不得走了！」

唯一牙醫診所 部落巡診、國小駐診

王佑崑每週一到五的早上到部落衛生所巡診，中午至下午輪流到羅娜、久美、新鄉、東埔、豐丘等7所小學駐診，傍晚再趕回診所執業，近30年如一日，擔任藥師的太太吳瓊芬就陪他每天奔波數10公里，守護偏鄉大人小孩的牙齒健康，在夫妻倆的努力下，偏鄉孩子的蛀牙率逐年下降，與都市孩子相差無幾，甚至更至低。

佛心自掏腰包 為孩子做牙冠、矯正

王佑崑在羅娜國小自費設置診療椅、X光等整套牙醫診療設備，這是巡迴7所部落小學唯一有固定設備，他不只為孩童塗氟、治療齲齒，也做根管治療，甚至自掏腰包為兒童做牙冠、矯正，曾為單親隔代教養、遭受家暴的女童做牙齒矯正，讓她自信面對人生王佑崑，也為奶瓶性蛀牙致全口牙掉光的男童做乳牙牙冠，讓他能正常進食，細心、溫柔的診療，孩子看到他一點也不害怕，總是開心得說「王伯伯好！」

忙到心肌梗塞 二度動刀堅持留山上

有家族性糖尿病的王佑崑也因此過勞，在前年小年夜心肌梗塞，緊急後送大醫院做心導管支架手術，今年再度阻塞動手術，仍堅持留在山上繼續守護偏鄉，他笑說，「在山上開業很好」，除了對不起自己小孩，國中就離家到外地就學，現在就讀大學也想從醫，回到部落服務，繼承衣缽，「未來我也就放心了！」健保署中區組說，將持續給予偏鄉醫療援助。

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