違規攜帶中國肉品入境 週五起最高罰100萬

2018-12-12 21:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕總統府今（12）日傍晚已正式公告「動物傳染病防治條例第45之1條修正案」，自週五（14日）起生效，違規從中國等疫區攜帶肉製品入境的旅客就可依新法開罰最高100萬元。可望有助於防堵非洲豬瘟的入侵。

依據現行動物傳染病防治條例第45之1條，違規自中國攜帶肉製品入境僅能開罰3000元至1萬5000元。8月初中國非洲豬瘟疫情爆發，並一路延燒。9月初農委會防檢局宣布自中國攜帶生鮮或未煮熟肉類產品，都以最高額1萬5000元開罰；10月中防檢局再加碼，公告自口蹄疫和非洲豬瘟疫區攜帶家畜肉類產品入境，不論生熟，一律開罰1萬5000元。

但違規件數並未見下滑，農委會10月下旬將「動物傳染病防治條例」修正草案送行政院院會。11月30日立法院院會三讀通過動物傳染病防治條例第45之1條修正案，「旅客或服務於車、船、航空器人員未依第34條第2項規定申請檢疫者」罰鍰由現行的3000元以上1萬5000元以下，提高至1萬元以上100萬元以下。

立法院經法制程序，今日將修正條文送至總統府，總統府迅速在傍晚發布公告，14日起將依新罰則開罰。防檢局也將於新法上路當天公布詳細的裁罰基準。

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