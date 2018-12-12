安定胡麻節15日登場 吃喝玩樂一次包辦

2018-12-12 21:12

〔記者萬于甄／台南報導〕2018安定胡麻節15日登場，除推出曾文溪畔路跑活動外，主會場有胡麻料理品嚐、胡麻棉花糖、麻油煎蛋、胡麻花生麻糬DIY等體驗活動，搭配生鮮農產加工品展售等，活動內容精采豐富，安定區公所、農會邀請民眾一起到安定吃喝玩樂。

台南安定區公所今年攜手安定區農會舉辦安定胡麻節產業文化活動，有別一般產業文化活動，邀請民眾健康路跑欣賞曾文溪畔的美景，跑完全程者還可獲得美食品嚐券及摸彩券，另民眾參與防災宣導闖關活動，則可獲得DIY體驗機會，親自動手做胡麻棉花糖、煎蛋等佳餚。

安定區長柳世雄表示，安定胡麻品種為「台南一號」，由安定區農會向農民契作收購，不僅提高農民收益，且收購的胡麻也都會進行農藥殘留檢測，替消費者的健康把關；胡麻節當天活動除了路跑外，也有麻油雞粥等美食品嚐，歡迎民眾踴躍參加。

此外，配合安定胡麻節活動，安定區農會新整修完工的農特產品展售中心，屆時也會推出購物滿額送高麗菜；安定區農會總幹事王寶民表示，活動當天只要到農會展售中心購物滿100元，就會贈送一顆高麗菜，希望藉此力挺菜農。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/