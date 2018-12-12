「是暖流不是韓流！」飯店業者打臉韓粉：是暖冬補助奏效

2018-12-12 21:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九合一選戰過後，高屏地區近期觀光業突然出現週週滿房的興盛狀態，不少網友傳媒造神是「韓流」外溢，但墾丁資深飯店業者張積光出面打臉，強調前交通部長吳宏謀多次與觀光業者開會，2個月就擬定推出的「前進宜花東高屏暖冬遊補助」，如今正在發酵拚經濟，根本與未上任的韓國瑜無關，是「暖流不是韓流！」。

多次參與「暖冬補助」會議的張積光指出，去年底就向政府呼籲研擬「旅遊補助」，但有部分學者專家，認為這樣的補助政策是「嗎啡」，無助觀光業長遠發展，但包括他及許多南部業者都強調這是「維他命不是嗎啡。」也獲得前交通部長吳宏謀力挺。

「目前政府投入3億，至少已經帶動10幾億的觀光產值。」張積光說，以他負責經營的飯店為例，在「暖冬補助」宣傳不足的情況下，光11月就增加600萬營業額，其中至少400萬以上是支付給食衣住行等各種廠商，明年政府如投入5億，可望滾動出周邊行業30億以上的商機。

在台灣觀光業界超過30年的張積光分析，這項補助不同於沒有限制的消費券，對於中北部年長者來說，加上交通補助能有1500元，將有足夠誘因到南部旅遊，這項「維他命」政策拉起虛弱的觀光後，明年政府可以減半補助，由願意加入的業者增加補助金額，觀光帶動經濟好轉後，自然沒有補助必要，也期盼觀光單位能利用這波成效，明年乘勝追擊，重振南部觀光重災區的觀光榮景。

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