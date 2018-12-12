高雅房型變「返鄉與阿嬤睡一晚」？民宿訂房網站惹議

2018-12-12 21:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「高雅房型變返鄉與阿嬤睡一晚房型」？有網友在「爆料公社」投訴，在Airbnb訂房，入住時看到房間跟網路上看到的圖片差好大，深覺受騙要求退款，但是房東也回嗆，是因房客臨時改行程才找理由退房，雙方爆發消費爭議。

對於民眾在爆料公社的投訴，南市觀光旅遊局表示，今（12）日會同消防局及工務局等單位前往查證結果，被爆料的是非法民宿業者，其網站相片可能取用另一家非法民宿相片。

觀旅局表示，將依行政程序法規定程序辦理，經查證屬實將依發展觀光條例規定裁處罰鍰並勒令歇業，另外已聯繫上爆料民眾，並主動提供消保官專線電話資訊，協助解決消費爭議。

觀旅局表示，民宿成了旅客鍾愛的旅宿型態，也促使許多民眾發揮共享經濟精神，將家中多餘的房間用來經營民宿，但依照發展觀光條例規定，民宿經營者應向地方主管機關申請登記，領取登記證及專用標識後始得經營，否則將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀旅局也呼籲民眾，旅遊訂房前務必前往旅遊地旅宿主管機關官方網站查詢，選擇合法旅宿才能住得安心、玩得開心；若發生旅宿爭議事件，也可洽旅遊當地縣市政府消費者保護機關請求協助。

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