嘉縣最老圖書館 棟札、木架構很有日本風

2018-12-12 20:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉立圖書館是日治時期興建的建築，已有82年，保存棟札、舊屋瓦等，呈現日式建築風格及歷史，更是全嘉義縣建物最古老的圖書館，它隱藏在鹿草鄉公所後方，是鄉民常去的閱讀空間，更是許多旅客在鄉間小旅行喜愛的景點。

鹿草鄉立圖書館建築興建於昭和11年（1936年），原是鹿草庄役場辦公廳，於1982年改建為鄉立圖書館；原本不確定年代，後來將加裝的天花板拆下時，原有的木架構上找到日式建築開工時放置的棟札，記載起造日是皇紀2596年，昭和11年，因此確定此棟建築年代。

圖書館在前鄉長林沐惠任內時進行改建，保留主體架構的磚造、木架構等，壁面貼上的是十三溝面磚，相傳此種溝面磚可讓空襲軍機不易辨識，因此二戰時興建的日式建築常採用此面磚。

圖書館內有兒童閱讀區，鄉公所還將館前方的前衛生所建物改造成文化學堂，與圖書館合為「鹿草鄉立圖書館暨文化學堂」，現任鄉長楊秀玉常邀請許多藝術家舉辦展覽，或展出鄉內民眾作品，還有大型版畫「慈雲寺的大蛇傳」，讓孩子們從趣味繪本故事中瞭解鹿草鄉。

嘉義縣府教育處圖書資訊科長翁瑞騏說，鹿草鄉圖的建築是全嘉義縣各級圖書館裡年代最久，曾獲得全國績優公共圖書館，也曾獲得全縣圖書館評比第一名，館內環境清幽，又可瞭解日治時期歷史，很適合民眾到訪。

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