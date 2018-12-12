浪子回頭換得金手獎 蔡東霖創恆商校史中餐烹飪紀錄

2018-12-12 21:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立恆春工商一直是恆春半島觀光餐旅界的搖籃，多年來學生雖獲獎無數，卻始終難在競爭激烈的中餐烹飪獲獎，這項校史缺憾，最近被指導老師視為頭痛人物的蔡東霖打破，拿下校史首座中餐烹飪金手獎，浪子回頭典範更成為全校師生傳頌的佳話。

「獨自在廚房練習真的很孤獨。」蔡東霖說，被師長挑選為烹飪選手後，發現假日都得練習，看著同學們相約出遊、談戀愛，他永遠只能關在悶熱的廚房，只有菜刀跟鍋具陪伴，真的很孤獨又挫折，才會中途放棄，心裡卻又不甘心練習白費。

指導老師劉芳暉及進修部主任蔡僑宗說，蔡東霖因為孤獨想玩的心情，曾蹺課跟同學偷偷離開餐飲教室，對於師長教誨也毫不理會，他們生氣地曉以大義也沒用，原本以為就此失去這名愛徒，沒想到他在一個星期後回頭，流淚道歉直說願忍受孤獨，回到「中餐烹調選手」之路，將「八大菜系」好好練習。

重回正軌的蔡東霖進步神速，苦練到手指頻頻刀傷，右頸肩僵硬，也因長期站立烹飪導致身體不適，但他不再輕言放棄，終於在今年全國中等學校商業類科技藝競賽「中餐烹飪」組，拿下金手獎第九名的校史佳績。

恆春工商校長蔡俊彥說，成為高手的道路通常孤獨又艱苦，蔡東霖「浪子回頭換得金」的故事，是激勵偏鄉學子的典範，也希望這個獎項讓更多孩子知道，在哪邊求學或就業都沒關係，但永遠不要放棄自己追尋夢想的初心。

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