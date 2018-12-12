「摸胸、探測器插裙內」BTS粉絲質疑演唱會安檢不當

2018-12-12 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕韓國「防彈少年團」（BTS）上周末在桃園棒球場開唱，2天吸引5萬粉絲買票進場，然有眾多女粉絲控訴，工作人員在進行入場安檢工作時，不但摸遍女粉絲的胸部和大腿，還有人員在旁邊說「金屬探測器要插到她裙子裡」，簡直性騷擾。

一名女粉絲在演唱會落幕後在臉書上發文抱怨，女工作人員在進場前安檢時，摸了她的大腿和胸部，完全是性騷擾，且同時一旁還有男工作人員說：「你金屬探測器要插到她們裙子裡啊」，讓她聽了覺得被汙辱。

其他粉絲也接著跳出來作證，「真的有把金屬探測器插進我裙子，早知道就不要穿裙子了」、「我運動衣裡面是透膚背心，結果工作人員很兇的叫我拉下來，伸進來各種摸」、「超不爽，儀器都沒叫了是在摸什麼摸！」

對此，主辦單位「Live Nation 理想國」則回應，當天現場統一用金屬探測器掃腿部內側到膝蓋，可能是每個人接受程度及觀感不同，而現場應該不可能有工作人員說那種話，會再加強員工訓練。

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