換新裝 后豐大橋旁拱型水管橋「紅了」

2018-12-12 20:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市后豐大橋旁的大型自來水拱型水管橋，管徑2.2公尺、跨越大甲溪650公尺，今年11月底整修完成，7道半圓拱型廊架也重新漆上朱紅色防銹蝕環保漆，煥然一新很吸睛，與大甲溪及三豐公路相互輝映，成為后里區新地標。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說，后豐大橋旁的大型水管橋跨越大甲溪，是供應供應大台中百萬民生用水的重要管線，採取7道半圓拱型廊架，維護大型送水管結構安全，但完工8年來因長期曝曬及天候影響，廊架及管線表面油漆褪色、繡蝕，嚴重影響送水管安全及美觀。

蕭淑貞說，為維持大台中地區供水安全及穩定，兼具美觀，也提升今年后里花卉博的整體視野景觀，台水投入1100萬元經費進行拱型水管橋油漆維護，包括施設安全鷹架、高壓水柱清洗管體表面、噴砂除鏽蝕油漆及苔藻，再噴塗防鏽底漆，最後塗上兩層優質中塗漆及面漆，保持管體持久及預防嚴重鏽蝕。

蕭淑貞說，水管橋油漆施工必須克服距河床30公尺（約10層樓高）的高空與強風，採高架作業，分上層組立式、下層懸吊式搭設施工架，工程艱鉅。

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