東北季風飄沙每天清 竹市南寮大道行車安啦！

2018-12-12 22:19

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市台68東西向快速道路連接南寮的南寮大道11月9日開放通車後，用路人關心東北季風帶來的飄沙是否影響通車，經1個月實測和即時監控，市府工務處表示，東北季風增強時，每天會清沙1次，每次約清出20立方米飄沙，目前行車狀況大致良好，提醒駕駛行經南寮大道，仍應減速注意飄沙。

市府工務處表示，南寮大道是南寮地區重要的新闢交通建設，上個月通車啟用後，通行狀況大致良好，未有重大交通事故，用路人關心東北季風帶來的飄沙問題，是否影響車輛通行或造成車輛打滑，市府除已用堆沙籬和固沙網阻擋沙量，也透過24小時的飄沙量即時監測，了解車道飄沙情形。

工務處養護科表示，日前東北季風增強時，飄沙情況確實不少，依據監測結果，東北季風來臨時，大約每天會清沙1次，每次約需1到2小時，大約會清出5卡車的沙量，清沙時會實施單側一線車道封閉清沙作業，每次大約可清出20立方米飄沙量，這些飄沙會立即由工程人員載運到漁港南堤南側低窪處進行填土，不會堆置在現場，避免影響交通。

未來市府也會採購大型的清沙機，透過大型清沙機的運轉，在最快時間內完成清沙作業，減少對車輛通行的影響，市府已實施開口契約，會在東北季風強勁期間實施清沙作業，發揮南寮大道的交通效益，同時近期也在設計發包在車道旁的海堤處架設第二層防沙網，減少飄沙影響車道通行。

市府交通處表示，依據這1個月的交通流量分析，週六、假日的車流量，尖峰期約在下午2點到3點，大約有600到800輛車通行，平日車流量較少，車輛通行情況良好，對紓解東大路進入南寮的車流量，確實達到車量分流及疏散目的。

不過，交通處也提醒用路人，南寮大道兩側都劃設紅線、嚴禁停車，日前已發現有用路人任意停車在南寮大道單側情形，警方已開單取締，提醒民眾和駕駛，可將車輛停放在南寮新啟用的停車場內，避免被開罰單及影響交通安全。

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