全國中等學校學生技藝競賽 東海高中獲3項金手獎

2018-12-12 21:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的東海高中在今年的全國高級中等學校學生技藝競賽，拿下3項金手獎及6項優勝，其中餐飲科鄭路嘉獲中餐烹飪全國金手獎，是新北市私校第一；汽車科劉昱岑獲汽車噴漆全國金手獎，是雙北市公私立學校最優，金手獎同學也獲新北市政府補助，明年將薦送德國、澳洲及日本等國際交流。

東海高中說，餐飲科鄭路嘉獲中餐烹飪全國金手獎，為新北市私校第一；汽車科劉昱岑同學榮獲汽車噴漆全國金手獎，是雙北市公私立學校最優；餐飲科周芳賓同學榮獲烘焙全國金手獎。

另外，電子科鍾筌寶獲電腦軟體設計全國優勝；電子科吳研聖、葉承育獲機器人全國優勝；多媒體動畫科蔡旻君獲電腦繪圖全國優勝；多媒體動畫科羅雅庭榮獲商業廣告全國優勝；餐飲科許承宗同學則獲餐飲服務全國優勝。

東海高中今天舉辦「技藝榮耀暨經驗傳承典禮」表揚獲獎學生和指導老師，劉昱岑鼓勵學弟妹參賽，表示全國技藝競賽只有技職類科學生能參賽，一個人一生就那麼一次機會，因此很珍惜比賽機會。

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