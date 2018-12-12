霧峰香米換包裝 霧峰景點全入列

2018-12-12 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區益全香米農會契作面積超過3百公頃，品質佳深獲消費者喜愛，但因目前的香米包裝已經10多年，農會為了開拓更多不同的消費者，將自用的實質米和送禮的精質米包裝進行改款，印上霧峰的民生故事館、霧峰林家等景點，今天舉行新包裝發表會，希望更多人在吃香米時也能認識霧峰的農村文化與景色。

霧峰區農會總幹事黃景建今天表示，原有的霧峰香米包裝已經使用10多年，要把它改掉心中也很不捨，但希望透過此次改款，讓包裝更符合時代美學，並讓更多新朋友能喜愛霧峰香米，因此將光復新村、霧峰林家、民生故事館、立法院中部辦公室等景點，以及農田等霧峰地景元素加入，希望讓民眾在吃霧峰香米時，也能和霧峰做更緊密的連結。

農糧署中區分署資材課長陳瑛則稱讚，新的包裝將霧峰的景色和精神都融入，是很棒的設計，希望改成新包裝後霧峰香米銷路更好，提高農民的收入，也讓更多人願意投入稻米耕種，讓土地可以永續發展。

今天發表會現場還邀請中華美食交流協會理事名廚吳文智，現場以加入火龍果汁的霧峰香米炒飯，並加入杏鮑菇等在地食材，讓大家一起品嚐好吃的霧峰米食料理。

霧峰農會為慶賀新包裝上市，從即日起至12月31日前加入香米會員方案，即贈送會員方案同品項的香米1包，給死忠顧客最實質的回饋。

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