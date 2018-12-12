防疫漏洞！中國肉品攻台 淘寶賣家證實是「火腿腸」

2018-12-12 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國豬瘟疫情持續延燒，今日驚傳中國淘寶網賣家成功寄送肉品至台灣，賣家證實為1條火腿腸，防檢局對此指出，所有郵遞貨品均由關務署以X光機查驗，若未照實申報寄送物品為何可處罰鍰，網友對此質疑恐成防疫漏洞。

臉書粉絲專頁「社會平權LoveWins」貼文指出，有網友向中國淘寶網寵物用品賣家購買「加長牽引繩」，對方出貨時還在裡面附贈寵物食用肉品作為贈品，竟成功進入台灣，該專頁呼籲，若有其他民眾以同樣方式「被贈送」中國寵物食用肉品，請儘速聯絡防檢局。

但有網友指出，致電防檢局詢問相關資訊，得到的回覆是若包裹內容物與申報品項不符，海關就無法查驗；防檢局獲悉後表示，出入境貨物均須依法照實申報，財政部關務署也會使用X光機檢視包裹內容物，不會出現「不是包裹未申報的貨品，海關就不會驗到」的事情。

許多網友紛紛留言指出「到底知不知道事情有多嚴重？」、「賣家的『好意』要變成一個巨大的防疫漏洞了」、「希望大家買東西時跟賣家說，請不要給肉類」、「中國那邊被封鎖消息不知道倒是有可能」、「寵物用品很容易送零食贈品」、「最好買時先洽詢説明清楚」。

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