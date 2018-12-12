婦人捐1萬元「手尾錢」 真相讓一群人哭紅了眼

2018-12-12 20:43

［記者黃淑莉／雲林報導］88歲李阿嬤今年11月往生，她為感謝雲林老人長期照護協會附設小太陽日間照顧中心10多年來對她與另一半的關懷及照顧，生前交待女兒捐1萬元「手尾錢」給小太陽照顧更多需要幫助的人。

這個月3日一名60多歲婦人到雲林老人長期照護協會捐款1萬元，婦人以母親李阿嬤的名義捐款，協會工作人員仔細詢問，才得知婦人是來完成李阿嬤的遺願，而且往生前還千叮萬囑要女兒不要忘記，收下捐款現場所有人感動落淚。

雲林老人長期照護協會附設小太陽日間照顧中心17年前，看到古坑山區許多貧困長輩，因交通、行動不便，吃著臭酸隔夜菜、醬菜，因此開辦社區貧困戶送餐服務，後續擴大到斗南、大埤、崙背、二崙、西螺及斗六等鄉鎮，總計送出23萬份餐食，另在送餐過程也會依個案需求，提供營養飲品、奶粉及民生必需品。

李阿嬤與長期臥床的先生也是小太陽送餐及居家服務個案，訪視員的關懷陪伴及服務，讓阿嬤滿懷感激，女兒回去探視總是稱讚協會對他們2老的關懷及照顧，希望自己也能幫助別人。

李阿嬤的女兒說，這是媽媽的遺願，也希望這一點心意讓愛延續。

雲林縣老人長期照護協會執行長陳玲穎說，感謝阿嬤的捐款，這1萬元對協會不僅是鼓勵更是動力，協會一定會將阿嬤這份溫暖的心願傳出去，照顧更多需要幫助的人。

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