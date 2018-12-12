高中「修復式正義」教案發表 分享教學具體策略

2018-12-12 23:24

〔記者陳建志／台中報導〕為回應「司法改革國是會議」推動適合台灣的校園修復式正義應用，國立員林高中「人權教育資源中心」今天在霧峰舉行「修復式正義」跨領域教案發表會，邀請3位高中教師透過課程設計，引導學生思考傳統應報式司法的侷限性，並展示將修復式正義理念運用在教學現場的具體策略，吸引全國各高中30多位種子教師與會。

國立員林高中「人權教育資源中心」研究教師周威同表示，所謂「修復式正義」是認為事後懲罰未必會有效果，希望透過被害人和加害人深度對話、溝通的過程，表達自己的感受，修復犯罪造成的傷害，共同處理犯罪的後果。

因今年是「世界人權宣言」發表70週年紀念，12月10日也是「世界人權日」，今天特別舉行「修復式正義」跨領域教案發表會，包括國教署學務校安組副組長李黛華、員林高中校長游源忠和來自全國30多所高中的種子教師都與會。

今天工作坊邀請到國立斗六高中老師馬明宏分享「修復式正義在民間」；台北市立建國高中老師林倩如分享「懲罰的極限」；台南市私立聖功女子高中老師黃健凱則分享「從紀錄片《看不見的台灣》談修復式正義」。

周威同表示，美國將修復式正義應用在青少年司法與教育已有40多年歷史，對於解決校園衝突與霸凌有不錯效果。台灣2017年時由台南市教育局率先與台南地檢署合作，在國中小試辦以修復式正義處理校園反霸凌與衝突事件，這次希望透過教案分享，未來能擴大在高中校園推動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/