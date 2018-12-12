朱立倫紅白「新裝」 機能服是「隱形冠軍」做的

2018-12-12 21:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫近日出席市政行程，常穿著一件白底搭配紅色字體跟色塊的休閒外套，引起討論，原來是新北市政府觀光旅遊局的「局服」，11月中才亮相不久，除了觀旅局員工，市長跟各局處首長都有一件，以朱立倫182公分的身高，穿起來更顯得出色；觀旅局局長陳國君說，亮相以來，詢問度很高。

陳國君說，繼4年前做的藍色「局服」後，今年重新設計，由於觀旅局許多業務都是大型戶外活動，也常在夜間舉辦，因此，全局穿著一致，工作上辨識度高，顏色亮一點，也方面夜間活動；值得一提的是，衣服上的經緯度是新北市政府所在地，另外還有代表淡蘭古道的植物「雙扇蕨」。

在設計上，觀旅局費了不少心思跟廠商溝通白、紅兩個顏色，因為一般戶外外套怕髒，以灰、黑居多，在版型上多是寬版，這件版型較窄、合身，看起來更有精神；布料上，也是業者研發的新材質。

負責這項業務的觀光企劃科科長章世政說，合作的廠商是新北市業者「興采實業」，之前曾因研發出環保科技咖啡紗受到矚目，開發的機能性紡織產品，一直是許多國外知名運動品牌的上游供應商，稱得上是新北市產業的「隱形冠軍」之一。

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