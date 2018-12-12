吳寶春活該被罵？ 苦苓：那周子瑜跟郭台銘也該被罵！

2018-12-12 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師傅吳寶春日前聲稱自己來自「中國台灣」，以身為「中國人」為傲，引發各界撻伐。作家苦苓跳出來說，一樣都想賺中國的錢，如果吳寶春該罵，那麼韓國人氣女團「TWICE」的台灣成員子瑜及鴻海董事長郭台銘都應該罵！

苦苓今天在臉書上反問網友，今天大家都在謾罵吳寶春，認為活該，卻沒人想過這是因為中國人欺負台灣人吳寶春，為甚麼沒有人站出來發起抵制中國貨，不去中國玩？「難道在我們的心裡，早就被中國綁架了？」他也呼籲網友要多點同理心，「那些台商或者去中國發展的藝人，只是跟我們一樣，在努力追求更好的將來，錯的不是他們，錯的是欺負他們的人，以及在旁邊冷嘲熱諷的台灣同胞。」

苦苓之後又再度發文，重申自己對於這次事件的看法，直言更該被罵的是中共，如果吳寶春該罵，「那麼周子瑜和郭台銘也該罵，他們都想賺中國的錢、都講過一樣的話」；如果大家都要拒買吳寶春的麵包，那也應該要抵制iPhone，更應該抵制所有中國貨，「這樣才公平」。

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