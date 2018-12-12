雙喜臨門！屏縣府2人同獲行政院模範公務人員

2018-12-12 21:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府雙喜臨門，行政處處長兼工程施工查核小組副召集人王榮愷及環保局稽查科科長伍展沛，雙雙獲行政院模範公務人員表揚，縣長潘孟安今天（12日）在主管會報中肯定2人「以最少的經費、人力與創新作為，達到最大功效」，期勉縣府全體同仁向其看齊。

王榮愷兼查核小組副召集人，一向表現優異，屢獲獎項，包括2014年屏東縣政府銀手指獎、2016年屏東縣廉潔楷模、2017年行政院公共工程金質獎個人貢獻獎、2018年屏東縣政府模範公務人員獎及行政院模範公務人員獎，總是兢兢業業、戮力從公。

伍展沛自2017年3月接任稽查科長以來，除規劃畜牧業專案稽查計畫外，於假日、夜間及清晨等非正常上班時段，親自帶隊執行稽查勤務，2017年度共查獲347家牧場違規，執行績效可觀，有效改善畜牧廢水污染問題。

屏縣府表示，行政院模範公務人員是由全國各行政機關34萬公務人員當中，選出31位模範公務人員，象徵公務同仁的最高榮譽，不但是單位及同仁的榮譽，也是家庭的榮耀。縣長潘孟安上任以來，即以身作則，勉勵縣府同仁以專業、熱心服務精神幫助民眾解決問題；今年也是屏縣府首度同時有2人榮獲行政院模範公務人員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/