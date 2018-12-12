暖暖der！為獨老織一頂暖心毛線帽

2018-12-12 22:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕寒流來了！華山基金會彰化志工，連續3年親手用棒針或是鉤針，幫全縣1000多位獨老，分別織出毛線手套、毛線圍巾與毛線帽；今天由小朋友幫獨老戴上毛線帽，阿公、阿嬤都感動到濕了眼眶！

帶領志工編織的劉老師表示，每年都為獨老親手織出暖心小物，今年要送的毛線帽，每頂大約需要花費5、6小時來打，想到這是為阿公、阿嬤所做，就算戴上老花眼鏡也覺得很有意義。

獨居和美的謝阿公單身又因病眼盲，以往都是活在自我的小天地，直到有次突然頭暈嘔吐，在求助無門之下，只好找上華山基金會和美人員，在人員協助下就醫，才慢慢打開心房，今天基金會也特別幫謝阿公打扮成耶誕老公公，謝阿公笑開了眼，當小朋友幫謝阿公戴上毛線帽時，謝阿公眼眶都濕濕的。

華山基金會彰化區縣站長黃玉芬表示，前年是志工編支毛線手套，去年是圍巾，今年是帽子，將與年菜一起送給獨居長輩，希望在享用年菜腸胃吃得暖暖之際，也能讓長輩收到溫暖的手作之禮，暖進獨老的心裡。

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