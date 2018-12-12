還在施工就要比賽？三重棒球場遭質疑急就章

2018-12-12 18:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽16日在新莊棒球場以及新建的三重棒球場舉行，但民眾發現三重棒球場仍有大量重車和機具出入施工，質疑匆促舉辦賽事，萬一國內外好手因此受傷，罔顧選手生涯。新北市議員李倩萍今天邀相關單位到場會勘，發現護網、觀眾席和外野地坪都未完成，新北市政府體育處長洪玉玲強調，球場已經取得使用執照，周邊設施也一定會在比賽前收尾完成。

洪玉玲說，三重棒球場12月6日已經取得使用執照，U-18比賽一定能順利進行，而其中工程變更設計附屬設施（宿舍區），原訂契約竣工日是今年11月27日，因此依約展延到明年2月15日，不過，U-18比賽並不會使用到宿舍區，宿舍是未來供球員訓練使用。

李倩萍則質疑，雖然體育處表示球場已經能打球，但整座三重棒球場的護網、觀眾席、外野牆面、球員休息室都還在趕工，卻已經拿到使照，反問「若是民間場地，有可能拿得到使用執照嗎？」質疑市府兩套標準。

李倩萍說，這次出賽的我國好手包括李晨薰、王彥程、岳政華和戴焙麟等，未來都有機會成為國家隊或職棒主力，但球場尚未竣工前就安排高強度的比賽，無疑是用這些好手測試場地狀況，罔顧選手未來。

洪玉玲出示公文，表示三重棒球場已在今年11月30日通過消防安全設備檢查，並於12月6日取得使用執照，周邊護網、觀眾席、外野地坪、球員休息室等都會在開賽前完工，而繼續施工的是球場的球員宿舍，絕不影響比賽進行。

爭取三重棒球場的市議員蔡明堂今天也現身會勘現場緩頰，掛保證表示穀保家商棒球隊昨天已經進場試打，強調球場「不會有問題」。

體育處表示，三重棒球場位於三重區疏洪東路一段、新北大道一段路口，是標準天然草皮球場，設有電子計分板、打擊視線牆、夜間照明設備及18米高圍網等，為辦理國際級賽事之用，並提供新北市扎根四級棒球專業場地，也肩負棒球訓練基地的重任。

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