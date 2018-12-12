乳癌病友穿白紗禮服 登公主遊輪走秀圓夢

2018-12-12 20:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕中華民國乳癌病友協會今天邀31名罹患乳癌的婦女朋友，登上公主遊輪鑽石公主號，穿上白紗禮服化身抗癌天使走秀，展現美麗與自信，也期許帶來正面積極的力量，激勵更多病友勇敢對抗病魔及追逐夢想。

乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，她們調查乳癌患者最想完成的心願第一名為長途旅行，因為復健中或是歷經療程後的病友，身體狀態大多禁不起旅程中漫長轉機與景點間的舟車勞頓，長途旅行是多數病友最大的夢想與挑戰。

公主遊輪與基隆港務分公司今天合辦「白色饗宴」活動，安排罹患乳癌的婦女朋友穿上白紗禮服，亮麗如公主般登上豪華遊輪走秀，自信表現感動全場，現場還抽出2組「鑽石公主號9日日本雙人遊」，場面溫馨歡樂。

公主遊輪亞太區商業營運資深副總裁史都華．艾里森（Stuart Allison）說：「公主遊輪以打造最便捷與友善的遊輪旅遊環境與服務為宗旨，遊輪很適合各年齡層或體能狀況的旅遊方式，可輕鬆達到出遊的夢想。」公主遊輪台灣行銷總監陳欣德也說，白色饗宴鼓勵付諸實際行動，讓病友們用最便利友善的旅遊方式，創造美好回憶。

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