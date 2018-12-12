赤腳勇踩萬斤火紅木炭 二結王公廟「過火」21日衝衝衝

2018-12-12 19:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣二結王公文化節系列活動14日登場，21日上演重頭戲「神轎過火」儀式，廟方備妥1萬1000台斤木炭，當天燒出大火堆，讓扛轎信眾赤腳踩過炭火除厄運，堪稱全國最盛大傳統宗教過火儀式。

二結王公廟主祀「古公三王」，早期醫療不發達，地方居民會到王公廟求藥籤、祈福，是大二結地區信仰中心。

但時間一久，神尊難免染上不淨，因此在「王公生」當天舉辦過火儀式，為神尊解厄、去霉運，也讓神尊永保神力，這項習俗傳承已逾百年。

神轎過火儀式參加者幾天前必須淨身，木炭數量則神職人員「擲筊」決定。去年過火木炭量為1萬5000台斤，廟方最近請示王公，以1萬1000台斤獲得「聖筊」。

二結王公廟董事長張明華說，過火儀式當天，工作人員會將木炭燒得火紅，再灑鹽、米降溫，「劈啪」聲響宛如電光石火，象徵解厄，隨後由轎班、信徒赤腳踩過滾燙火堆，完成整套過火儀式。

「王公生」為每年農曆11月15日，今年落在國曆12月21日，五結鄉公所及二結王公廟合辦「王公文化節」。

14日晚上來看許效舜、澎恰恰「超級夜總會」

鄉公所說，14日晚間有許效舜、澎恰恰「超級夜總會」；15日上午有五結社區成年禮，下午有畫我王公比賽。另外，16日為王公安座週年大典，晚間舉辦百桌福宴，安排國樂團及歌星演出，21日則上演「過火」重頭戲，從早上熱鬧到夜晚。

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