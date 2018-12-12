信誼推嬰幼兒閱讀起步走 金門醫院也加入

2018-12-12 21:19

〔記者林曉雲／台北報導〕信誼基金會歲末為學齡前小朋友舉辦Bookstart Day免費親子活動。今年有百家圖書館、幼兒園、繪本館與醫療院所共襄盛舉，以「點點派對」為主題，其中，金門縣文化局圖資科長何桂泉的大力推動下，分別於馬公和金沙鎮等舉辦親子活動及志工培訓，並協助金門署立醫院在健兒門診設立嬰幼兒閱讀專區，未來40多位在地種子志工與閱讀專區，將陪伴更多金門親子體驗及早閱讀的樂趣。

信誼基金會體驗長廖瑞文表示，信誼在2005年正式成為跨國性Bookstart嬰幼兒閱讀推廣聯盟夥伴，並將嬰幼兒早期閱讀運動引進台灣，深植各社區圖書館與閱讀推廣場域；自2009年起響應世界Bookstart Day舉辦全國閱讀推廣串聯活動，在信誼主題活動設計和資源包的支持下，每年都有2千多個家庭、近5千位親子走進圖書館和社區參與串連活動。

2016年起，嬰幼兒閱讀運動從圖書館走進小兒科醫療診間，結合基層醫療場域將閱讀納入衛教工作，宜蘭、台東、苗栗等地區醫院小兒科及鄉鎮衛生所候診間設置閱讀角，捐贈適齡好書，透過小兒科醫師健兒門診提供閱讀處方箋，幫助嬰幼兒及早擁抱閱讀。

今年以「點點」為主軸，運用色彩魔術師法國作家赫威．托雷的《小黃點》系列作品，親子一起大玩聲音、色彩和形狀的互動遊戲，10月至今已獲2千多個家庭的熱情回應。

原在台大醫院服務的劉思妤和黃千瑀兩位小兒科醫師，回到金門醫院服務後，深刻體會離島地區早期閱讀資源與觀念的不足，也常在門診時遇見語言刺激不足而發展遲緩的幼兒，因未能開口說話溝通而影響情緒，甚或在診間哭鬧，兩位醫師想起之前在台大醫院曾與周弘傑醫師接觸信誼閱讀資源及ROR醫界的閱讀推廣行動，因而聯合金門醫院小兒科醫師許立航、卓靜怡共同發起在健兒門診設立嬰幼兒閱讀專區的構想，並獲得院長屠乃方的大力支持而順利建置。

共同守護離島孩童健康的小兒科醫師們認為，金門阿公阿嬤隔代教養者較多，門診時孩子的語言和認知問題也較本島常見，但有些孩子未必是真的有發展問題，而只是平常欠缺適當的刺激，如果有足夠的刺激，發展不僅正常甚至可超前。

為診間閱讀區設置催生的劉思妤醫師表示，從空間規劃、書籍挑選、活動設計到維護管理，完成一個屬於金門的嬰幼兒閱讀區，讓孩子在就醫或預防注射的同時，有機會和家長享受共讀的樂趣。希望有更多的孩子和家長可一起讓閱讀起步走在金門生根，發展出適合金門幼兒的閱讀模式。

信誼基金會為學齡前小朋友舉辦Bookstart Day免費親子活動。今年有百家圖書館、幼兒園、繪本館與醫療院所共襄盛舉，以「點點派對」為主題，金門署立醫院在健兒門診設立嬰幼兒閱讀專區，未來40多位在地種子志工與閱讀專區，將陪伴更多金門親子體驗及早閱讀的樂趣。（信誼基金會提供）

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