台灣首屆AI大賽2500萬獎金門檻遭批 科技部緊急調整

2018-12-12 18:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部為加速國內人工智慧AI發展，今年首度舉辦大型賽事，祭出高額獎金2500萬元卻因設定門檻過高獎金送不出去，被質疑分數設定合理性，科技大擂台獎金重現生機，科技部今天宣布，取消複賽和決賽簡答題門檻分數，決賽門檻調降為2000萬元為72.5%。

科技部今年舉辦台灣首屆「科技大擂台，與AI對話」競賽，活動由科技部指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，以電腦中文聽力理解為競賽主題，總獎金高達2500萬元，第一名得主可獲得2000萬元、第二名則有500萬元的優渥獎金。

但是參賽選手歷經4個月比賽後，主辦單位卻突然在複賽賽前賽，開賽前半小時發出公告，提出超高門檻獎金但書，此舉引起許多參賽者不滿，紛紛在活動頁面提出質疑，參賽者反映分數門檻公布時間過晚、質疑分數門檻合理性，且複賽賽前賽題目錄音檔品質不佳，而且當天比賽結果出爐後，因為門檻標準過高，已經沒有隊伍符合前2名資格。

科技部今天緊急召開記者會，前瞻司司長楊琇雅表示，舉辦科技大擂台的比賽初衷，是為了推動人工智慧發展，尤其中文語音辨識的提升更是相當重要，因此科技部決定務實調整門檻，參酌華與測驗標準，重新制定決賽正確率門檻，2000萬獎金從80%調整為72.5%，500萬獎金照舊為60%，並取消複賽和決賽簡答題的分數門檻。

楊琇雅指出，由於複賽賽前賽也有參賽者反映錄音檔品質不佳，因此明年1月還會加賽1場，由參賽者擇較優的成績列入計算，22組參賽團隊將從複賽中選出前10名，參加決賽。

科政中心表示，因為比賽沒有前例可循，可以參照的案例不多，加上第一次辦比賽，比較不清楚團隊實力，所以在一開始的公告說明，前面6場初賽後會召開專家座談會討論門檻分數，由於初賽後到後續確認需要時間，導致最後公告時間太晚，造成團隊誤會，非常抱歉。

中心解釋，根據國家華語測試推動工作委員會的華語測驗標準，重新訂定決賽的正確率門檻，2000萬獎金從原本的80%，調整為72.5%，這個測驗相當於華語托福，當中也有華語聽力理解的題目，因此適合作為這次比賽的標準，而與試者拿到認證的門檻就是72.5%。

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