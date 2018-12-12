年募400萬行善當辦案 愛心警助少年抗癌重返校園

2018-12-12 21:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕長期對抗鼻咽癌的王信生，是屏東潮州分局光華派出所警員，他以自己抗癌的歷程將心比心，協助家境困頓病友申請社會資源，且為了避免愛心人士善款被濫用，王信生發揮警察辦案追查真相本能，讓每筆善款都用在刀口上，也因此讓合作的慈善單位格外放心，今年以來他已爭取了超過410萬，幫助多個地方弱勢病友及家庭度過難關，近日還協助屏東1名癌症復發的高中生完成抗癌療程並重返校園。

屏東楊姓高中生，2年前罹患淋巴癌，病況一開始獲得控制，但今年4月再回診時，卻發現癌症復發並轉為第4期，醫師評估後必須使用自費標靶藥物治療，但每期標靶療程扣除學保等相關補助後，仍須自費3萬多元，後續還要住院施行骨髓移植手術，讓中低收入的楊家無力負擔，一度想要放棄治療。

王信生聞訊後親自訪視調查，他發現，楊父是砂石場作業員，月薪約2萬初，兒子罹癌後經常往返醫院無法兼顧工作，2年前楊家還因颱風造成頂樓毀損，當時楊父向銀行貸款90萬修繕住宅，至今每月須向銀行繳還貸款費用8000餘元，而楊母是雜貨店臨時工，收入微薄。

王信生除了自掏腰包購買醫療物資，也轉介各慈善單位，讓楊生陸續獲得社福團體急難救助，同時搜集相關文件協助楊生通過標靶藥物健保給付審核，目前楊同學已完成療程及骨髓移植手術，近日出院後已返校和同學們一起上課。

王信生10年前發現自己罹患鼻咽癌，經歷開刀、化療等對抗病魔歷程，切身之痛更能體會別人的困境，因此長期默默幫助弱勢，現在每當有癌友或弱勢家庭遇上困難，都會找上王信生幫忙，今年警察節他獲選屏東縣政府警察局績優員警，他也將獲贈的獎金禮券全分給曾協助過的弱勢家庭。

與王信生長期配合的同發愛心會表示，過去曾有少數個案將善款拿來賭博、酗酒或是買奢侈品等情形，而王信生不僅利用休假親自走訪調查，也會帶著慈善單位共同訪視與評估每個個案，讓每一筆愛心真的幫助到需要的人。

王信生受訪時僅低調表示，因為自己的經歷，所以知道急難者的需求，有能力幫助別人，是這世界上最美好的事。

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