台東12米耶誕樹點燈 歲末活動24日起嗨到跨年

2018-12-12 19:13

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣歲末系列活動將自24日起到元旦，連續8天不間斷接力推出，12公尺的耶誕樹裝置「綻放的花舞」今天傍晚搶先點燈亮相，邀請民眾一起來參與歲末最大盛事。

今年的歲末活動在台東轉運站後方草皮舉行，主題是「星願．新願」，除了有多項親子共同參與的活動，也彰顯台東沒有光害、擁有最美麗的星空，是最適合欣賞夜空的縣市。

縣長黃健庭、議長饒慶鈴攜手用星願麻法棒點亮耶誕之燈，歲末系列活動從24日至30日下午4點至晚間9點，包括夢幻網美球池、星空電影院、耶誕小火車、馬戲團表演、星空攝影等一連串活動，24日晚間則有「甜蜜耶誕．星願平安夜」，邀請日本飛行船銀河谷音劇團演經典節目「糖果屋」。

31日晚間8點起則有「新願．跨年夜」晚會，邀請藝人張惠春 SAYA、卓文萱、張三李四、許維芳、柯智棠、I-WANT 星勢力、iM（蚊子&曼萍）等和民眾一起倒數迎接新的一年。

詳細活動資訊可至台東縣政府文化處網站或臉書「臺東縣歲末系列活動」粉絲專頁

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