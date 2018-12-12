安養機構缺車送長輩就醫 薛伯輝基金會慨捐復康小巴

2018-12-12 21:15

〔記者王俊忠／台南報導〕安養重度失能長輩為主的天主教台南老吾老養護中心，欠缺1輛載行動不便長輩外出就醫的復康小巴士，薛伯輝基金會得知機構需求，基金會董事長薛昌煥慨捐市值近150萬元、可載運輪椅的復康小巴給老吾老院，讓坐輪椅的長輩不致耽誤就醫時間。

除了復康小巴外，薛伯輝基金會已先後捐贈19張多功能照護床與兩年度的空調冷氣給老吾老院，希望後續10多張有更新需要的舊照護床，能得到社會各界捐輸。

薛伯輝捐這輛福斯Caddy Maxi TDI 2.0IPC長輩復康小巴士給老吾老院，今天舉行捐車及祝福儀式，高齡88歲的梁德政神父擔任新車祝福禮主禮，日後這輛車將服務中心79位長輩外出就醫、出遊、參與社區活動，全年可服務820人次，長輩們也開心上車試乘，繞院1周。

基金會董事長薛昌煥表示，自從在台南服務、致力公益的蔡瑛珠女士接任基金會執行長後，他盡全力投入台南地區慈善公益，之前幫忙募得2000多萬元，協助甘惠忠神父籌建學甲區伯利恆早療暨融合教育中心，已在今年初完工啟用。

薛昌煥說，先前對台南地區的德蘭啟智中心、瑞復益智中心及蘆葦啟智中心，都有薛伯輝基金會奉獻服務的足跡，基金會秉持紀念、遵從先父薛伯輝行善的遺志，投入社福公益，因為「愛的路上不孤單，我們牽手同行」。

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