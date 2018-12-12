台大「希望入學」放榜 基隆高中黃柏霖錄取中文系

2018-12-12 18:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第5年的台灣大學「希望入學」計畫今天放榜，共錄取35名學生。其中，基隆高中黃柏霖母親輕障，家境貧困，長期由奶奶扶養，雖然家庭生活顛沛，他仍樂觀進取、熱心助人且笑口常開，學業也相當優異，獲錄取台大中文系，黃柏霖說，人生寧願跑起來被絆倒無數次，也不願規規矩矩走一輩子，就算跌倒了，也要豪邁地笑。

基隆高中校長張智惟指出，台大「希望入學」計畫招收來自弱勢家庭的學生，由師長近距離觀察推薦適合的學生，在校學科成績也許不是很優秀，無法經由目前的升學管道錄取台大，然而即使身處逆境，他們仍具有認真上進、服務人群的特質，未來學有所成能回饋社會。

黃柏霖先天學習資源嚴重不足，讀書之餘還要處理家務、打工，常以學校合作社賣剩的便當、三明治裹腹，成長過程荊棘密布，依然樂觀進取面對難關，臉上總是帶著笑容，態度謙遜。課業上，黃柏霖多次代表學校參加國語、英語演說比賽，屢次獲獎。

張智惟說，黃柏霖為人正直，從不畏生命中大大小小的挑戰，從家庭到課業，從同學相處到校外互動，從辛苦練習到為校爭光，在壓力的澆灌下不斷成長，能有今天的成果是自助天助，面對人生橫逆考驗不怨天尤人，始終樂觀積極，走出自己的路，希望年輕學子向他借鏡，面對困難要勇敢面對，任何事情都有解決的方法。

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